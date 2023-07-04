На ринку ОВДП спостерігаються позитивні тенденції: українці більше купують, а дохідність росте – експерт

Після 24 лютого ринок облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) поступово відновлюється. Так, якщо порівнювати загальний обсяг випущених паперів на початку 2022 року та станом на зараз, то обсяг навіть зріс з 1029,29 млрд до 1453,03 млрд, але це зростання більше номінальне, за рахунок збільшення викуплених НБУ паперів (з 310,11 млрд до 691,85 млрд грн). Про це керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко розповів виданню Delo.ua в ексклюзивному коментарі.

Також Величко відмічає позитивну динаміку у фізичних осіб: тут зростання портфелю відбулося з 25,27 млрд. до 42,02 млрд грн. У юридичних осіб також спостерігається збільшення: з 80,56 млрд до 117,14 млрд грн.

"Тенденція вимальовується позитивна. Цьому сприяє й активність учасників ринку – банків та брокерів, й популярний канал залучення ОВДП через застосунок «Дія". Там клієнт в декілька кліків обравши партнера та термін інвестування, може придбати ОВДП і допомогти не тільки державі, а і зберегти собівартість своїх коштів», - пояснює тренди Андрій Величко.

За словами експерта, зараз дохідності за паперами є суттєво більші, ніж були до 24 лютого. Так, якщо 3-річні папери на початку 2022 року котирувались біля 13-14%, то зараз вони котуються 21%.

Раніше повідомлялося, що українці придбали в "Дії" ОВДП на 1 млрд грн: "Донецьк" — в лідерах.