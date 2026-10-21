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Виробник зоотоварів з Чернігова наростив експорт до Німеччини у 17 разів

Collar Company
За останні три роки компанія експортувала продукції на 14,48 мільйона євро, з яких на німецький напрямок припало понад 869 тисяч євро. Фото: Facebook

Чернігівський виробник товарів для тварин Collar Company у 2026 році збільшив обсяги експорту до Німеччини у понад 17 разів — до 733 тисяч євро проти 42 тисяч євро роком раніше. Завдяки цьому частка німецького ринку в загальній структурі закордонних продажів компанії злетіла з 2,55% до 13,76%.  

Про це Dilo повідомили в компанії.

Головним драйвером такого стрибка став вихід на системні поставки до найбільшої європейської мережі зоомагазинів Fressnapf. Партнерство стартувало у 2024 році з пробної партії тренувальних снарядів Puller на 45 тисяч євро, проте у 2025 Collar Company взяла річну паузу, а в 2026 році обсяг відвантажень для підрозділів Fressnapf у Німеччині та Польщі сягнув 697,15 тисячі євро.

Левову частку продажів у мережі сформувала амуніція бренду Waudog. Зокрема, лінійка м'якої шкіри Soft, водовідштовхувальна серія Waterproof  та класична шкіряна амуніція Classic.

Окрім Fressnapf, чернігівський виробник налагодив співпрацю ще з 38 німецькими бізнес-партнерами, серед яких гуртові дистриб'ютори Sprenger Metallwarenfabrik, AQ4Business, Garnelengarten-Bayern та Insektenliebe.

Підприємство засноване в Чернігові у 1995 році та забезпечує роботою 370 людей. На ринок Німеччини бренд зайшов ще у 2016 році з товарами для акваріумістики, після чого додав повний спектр аксесуарів для собак і котів.

Утримувати темпи виробництва в прикордонному регіоні в умовах постійних обстрілів і дефіциту електрики допомагає автономність: завод обладнали даховою сонячною електростанцією потужністю 330 кВт у поєднанні з промисловими акумуляторами, що закриває до 60% потреб цехів під час відключень світла.

Німецький напрям сьогодні є ключовим і для інших великих виробників із Чернігівщини, зокрема, для Ніжинського консервного заводу: на нього припадає близько 20% сукупного експорту компанії. Загалом ніжинські консервовані овочі постачаються до 26 країн світу. 

Про відчутний стрибок продажів до Німеччини, Польщі та США звітував і "Київський БКК": столичний виробник солодощів під час великої війни наростив частку закордонних відвантажень у своєму портфелі з 1,5% до 9% .

Автор:
Олена Черкасець

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