Производитель зоотоваров из Чернигова нарастил экспорт в Германию в 17 раз

Черниговский производитель товаров для животных Collar Company в 2026 году увеличил объемы экспорта в Германию более чем в 17 раз — до 733 тысяч евро против 42 тысяч евро годом ранее. Благодаря этому доля германского рынка в общей структуре зарубежных продаж компании взлетела с 2,55% до 13,76%. Об этом сообщили в компании.

За последние три года компания экспортировала продукции на 14,48 миллиона евро, из которых на немецкое направление пришлось более 869 тысяч евро.

Главным драйвером такого скачка стал выход на системные поставки в крупнейшую европейскую сеть зоомагазинов Fressnapf. Партнерство стартовало в 2024 году с пробной партии тренировочных снарядов Puller на 45 тысяч евро, однако в 2025 году Collar Company взяла годовую паузу, а в 2026 году объем отгрузок для подразделений Fressnapf в Германии и Польше достиг 697,15 тысячи евро.

Львиную долю продаж в сети сформировала амуниция бренда Waudog. В частности, линейка мягкой кожи Soft принесла 365,1 тысяч евро, водоотталкивающая серия Waterproof прибавила 244,5 тысяч евро, а классическая кожаная амуниция Classic — еще 96 тысяч евро.

Кроме Fressnapf черниговский производитель наладил сотрудничество еще с 38 немецкими бизнес-партнерами, среди которых оптовые дистрибьюторы Sprenger Metallwarenfabrik, AQ4Business, Garnelengarten-Bayern и Insektenliebe.

Предприятие основано в Чернигове в 1995 году и обеспечивает работой 370 человек. На рынок Германии бренд зашел еще в 2016 году с товарами для аквариумистики, после чего прибавил полный спектр аксессуаров для собак и кошек.

Удерживать темпы производства в приграничном регионе в условиях постоянных обстрелов и дефицита электричества помогает автономность: завод оборудован кровельной солнечной электростанцией мощностью 330 кВт в сочетании с промышленными аккумуляторами, что закрывает до 60% потребностей цехов при отключении света.

Немецкое направление сегодня ключевое и для других крупных производителей из Черниговщины, в частности, для Нежинского консервного завода: на него приходится около 20% совокупного экспорта компании. В общей сложности нежинские консервированные овощи поставляются в 26 стран мира.

Об ощутимом скачке продаж в Германию, Польшу и США отчитывался и " Киевский БКК ": столичный производитель сладостей во время великой войны нарастил долю заграничных отгрузок в своем портфеле с 1,5% до 9%.