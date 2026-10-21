Украина увеличила экспорт яиц почти на 20%: какие страны покупают больше всего

За январь-сентябрь 2026 Украина экспортировала 1,85 млрд яиц на $179,9 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физические объемы поставок выросли на 19%, а выручка — на 30,7%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Союз птицеводов Украины.

Экспорт в сентябре

В сентябре украинские производители поставили за границу 208,4 млн яиц на $15,9 млн. По сравнению с августом физический объем экспорта сократился на 2%, но против сентября 2025 вырос на 20%.

В то же время выручка в сентябре осталась на уровне августа, а по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году уменьшилась на 13,4%.

Кто покупает украинские яйца

Крупнейшим покупателем украинских яиц за девять месяцев 2026 стала Испания, на которую пришлось 25,2% экспорта. Также среди основных направлений поставок были:

Великобритания - 12,4%;

Польша – 8,8%;

Чехия – 7,9%.

В общей сложности на страны Европейского Союза пришлось 76,5% экспорта украинских яиц.

Ранее сообщалось, что спрос европейских импортеров на украинские яйца и мясо птицы существенно превысил доступные беспошлинные объемы. После открытия последней квартальной части квот на 2026 год годовые объемы по основным позициям практически полностью распределены, а по яйцам заявок было в несколько раз больше, чем доступного товара.