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Пять лет ограничений позади: украинское мясо птицы и яйца возвращаются на рынок Японии

Курятина
Япония возобновила импорт украинского мяса птицы / Depositphotos

Япония приняла решение возобновить импорт мяса птицы, яиц и продукции из них из Украины. Ограничения на поставку этой продукции действовали в течение последних пяти лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Юрий Лутовинов.

"Высоко ценим это важное решение, принятое 16 октября, открывающее новые возможности для украинских производителей и весомый шаг в развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", — отметил украинский дипломат.

Переговоры и дальнейшее сотрудничество

Лутовинов лично поблагодарил японских партнеров во время встречи с заместителем генерального директора Бюро по экспорту и международным делам Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF) Эйджи Танакой.

"Продолжаем совместную работу по расширению доступа украинской продукции к японскому рынку и углублению двустороннего экономического сотрудничества", — подытожил он.

Напомним, в августе Украина и Япония вышли на финальный этап возобновления экспорта курятины и яиц. Представители Министерства сельского хозяйства Японии (MAFF) начали онлайн-аудит украинских предприятий и системы госконтроля, чтобы упразднить пятилетний запрет на ввоз продукции.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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