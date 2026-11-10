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Франция обвинила Иран в кибератаке на продовольственные магазины и готовит санкции
Хакерская атака на холодильное оборудование около 700 продуктовых магазинов во Франции нанесла местному бизнесу миллионный ущерб. По результатам расследования Париж выдвинул обвинение Ирану и готовит введение санкций.
Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.
Что известно о хакерской атаке?
Атака произошла в ночь с 11 на 12 октября. Она охватила около 700 магазинов торговых сетей Intermarché, E. Leclerc, Carrefour, Monoprix и Coopérative U.
Злоумышленники получили удаленный доступ к контроллерам холодильного оборудования, поставляемым компанией Danfoss и Dixell. Через вебинтерфейсы они запускали неограниченное количество циклов размораживания и одновременно отключали предупреждение о превышении температуры.
В результате, температура в холодильниках и морозильных камерах поднималась до 50°C. Это привело к порче продуктов и пожаров. Общий ущерб торговых сетей оценивается в десятки миллионов долларов.
Франция обвинила Иран после расследования
По результатам расследования Париж возложил ответственность за атаку на Shahid Kaveh – подразделение киберструктуры Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Следователи обнаружили использование персидского языка и IP-адресов, связанных с устройствами в Иране. Парижская прокуратура также заявила о намерении добиваться международных ордеров на арест причастных к нападению.
Французское правительство вызвало посла Ирана для объяснений. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж "ничего не исключает" в ответ на кибератаку.
Среди возможных мер – запрет на въезд в Европу для причастных лиц, замораживание их активов и введение новых европейских санкций против иранских организаций и граждан.
Франция назвала атаку первой кибероперацией такого масштаба на своей территории, направленной исключительно на саботаж.
Иран отверг обвинения Парижа, назвав их "безосновательными и злонамеренными". В Тегеране заявили, что Франция пытается усугубить международный имидж страны.
Напомним, в начале ноября масштабная кибератака ударила по сетям супермаркетов в шести странах Европы, выведя из строя их холодильные и морозильные системы, что привело к массовой порче продуктов и миллионным убыткам для ритейлеров.