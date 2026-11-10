UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,25

46,05

EUR

51,86

51,56

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Франция обвинила Иран в кибератаке на продовольственные магазины и готовит санкции

супермаркет
Из-за кибератаки пострадали 700 супермаркетов Франции / Freepik

Хакерская атака на холодильное оборудование около 700 продуктовых магазинов во Франции нанесла местному бизнесу миллионный ущерб. По результатам расследования Париж выдвинул обвинение Ирану и готовит введение санкций.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Что известно о хакерской атаке?

Атака произошла в ночь с 11 на 12 октября. Она охватила около 700 магазинов торговых сетей Intermarché, E. Leclerc, Carrefour, Monoprix и Coopérative U.

Злоумышленники получили удаленный доступ к контроллерам холодильного оборудования, поставляемым компанией Danfoss и Dixell. Через вебинтерфейсы они запускали неограниченное количество циклов размораживания и одновременно отключали предупреждение о превышении температуры.

В результате, температура в холодильниках и морозильных камерах поднималась до 50°C. Это привело к порче продуктов и пожаров. Общий ущерб торговых сетей оценивается в десятки миллионов долларов.

Франция обвинила Иран после расследования

По результатам расследования Париж возложил ответственность за атаку на Shahid Kaveh – подразделение киберструктуры Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Следователи обнаружили использование персидского языка и IP-адресов, связанных с устройствами в Иране. Парижская прокуратура также заявила о намерении добиваться международных ордеров на арест причастных к нападению.

Французское правительство вызвало посла Ирана для объяснений. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж "ничего не исключает" в ответ на кибератаку.

Среди возможных мер – запрет на въезд в Европу для причастных лиц, замораживание их активов и введение новых европейских санкций против иранских организаций и граждан.

Франция назвала атаку первой кибероперацией такого масштаба на своей территории, направленной исключительно на саботаж.

Иран отверг обвинения Парижа, назвав их "безосновательными и злонамеренными". В Тегеране заявили, что Франция пытается усугубить международный имидж страны.

Напомним, в начале ноября масштабная кибератака ударила по сетям супермаркетов в шести странах Европы, выведя из строя их холодильные и морозильные системы, что привело к массовой порче продуктов и миллионным убыткам для ритейлеров.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности