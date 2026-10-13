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Ущерб оценивается в миллионы евро: во Франции хакеры сломали холодильники в супермаркетах и разогрели их до +50 °C

супермаркет
Холодильники во французских супермаркетах пострадали от кибератаки / Wikipedia

В ночь на 12 октября хакеры атаковали несколько сотен магазинов крупных продуктовых сетей во Франции: в торговых точках были сломаны системы управления холодильниками и морозильными камерами, из-за чего часть оборудования нагрелась, а свежие и замороженные продукты испортились. Их общая стоимость может составить миллионы евро.

Как сообщает Dilo, об этом пишут BFMTV, Reuters и BBC .

Атака была направлена на программное обеспечение датской инженерной компании Danfoss, позволяющей удаленно управлять холодильным оборудованием. Обычно морозильные камеры ненадолго повышают температуру ночью для размораживания, однако на этот раз хакеры дали установкам команду нагреться и оставаться горячими.

Более всего пострадала компания Les Mousquetaires, которой принадлежат сети Intermarché и Netto. Атака затронула около 300 магазинов. Чтобы избежать рисков для здоровья покупателей, все продукты из холодильников утилизировали.

Также пострадали холодильники примерно в 100 супермаркетах сетей Carrefour и Cooperative U. Генеральный директор Cooperative U Доминик Шелшер назвал атаку "беспрецедентной" и "чрезвычайно серьезной". По оценке BFMTV, ущерб от этой атаки во всей Франции может достичь нескольких миллионов евро.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил Национальному агентству по кибербезопасности расследовать инцидент.

В Danfoss подтвердили, что знают об инцидентах во Франции и уточнили, что пострадавшие системы работали на устаревшей прошивке.

Франция координирует расследование с европейскими партнерами, поскольку инцидент мог затронуть и другие страны.

Напомним, 5 октября, на сайт и приложение украинской сети АТБ осуществили кибератаку. Хакеры и угрожали обнародовать личные данные всех клиентов портала, если компания за два часа не заплатит выкуп в размере 400 тыс. дол. в формате USDT или биткоин.

Автор:
Светлана Манько

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