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Новости
Дата публикации

Сайт сети АТБ подвергся хакерской атаке: что говорят в компании об утечке данных клиентов

АТБ
Хакеры атаковали сайт сети АТБ. Фото: facebook.com/ATB.Market.tm

В понедельник, 5 октября, на сайт и приложение сети АТБ осуществили кибератаку. Сервисы компании возобновят работу в штатном режиме в скором времени, а вся информация надежно защищена.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АТБ.

Там заявили, что сайт полностью контролируется АТБ, а вся информация надежно защищена.

В АТБ утверждают, что кибератака не повлияла на безопасность данных клиентов.

Пока сервисы временно не работают из-за проведения технических работ.

Фото 2 — Сайт сети АТБ подвергся хакерской атаке: что говорят в компании об утечке данных клиентов
Скриншот/Сайт АТБ-маркет

В АТБ призвали доверять только официальным сообщениям компании и добавили, что о возобновлении работы сообщат в ближайшее время.

О хакерской атаке

5 октября около 15.15 сайт АТБ перестал работать. Сайт атаковали хакеры и угрожали обнародовать личные данные всех клиентов портала, если компания в течение двух часов не заплатит выкуп в размере 400 тыс. дол. в формате USDT или биткоин.

Фото 3 — Сайт сети АТБ подвергся хакерской атаке: что говорят в компании об утечке данных клиентов

Как заявила хакерская группа DATASUCKERS, взявшая на себя ответственность за атаку, злоумышленники якобы получили доступ к данным 7,9 млн клиентов, включая номера телефонов и электронные адреса, а также записи сотрудников с паспортными данными и поставщиков.

Об АТБ

АТБ – крупнейшая продуктовая сеть Украины, насчитывающая более 1330 магазинов. Ее выручка за 2025 год составила 294,2 млрд грн. Компания принадлежит Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну.

Напомним, 28 сентября в Киевской области были   уничтожены склады сети АТБ   с сотнями тысяч товаров.

Из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Также у АТБ возникли   перебои с поставками отдельных товаров,   в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам работника сети, не завозили около полутора недель.

Автор:
Светлана Манько

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