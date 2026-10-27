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ТРК "Проспект" в Киеве получил повреждения из-за российской атаки: как работают магазины

ТРК "Проспект" в Киеве
Российские дроны повредили ТРК "Проспект" в Киеве

В ночь на вторник, 27 октября, торгово-развлекательный комплекс (ТРК) "Проспект" в Киеве, принадлежащий девелоперу Arricano, получил незначительные повреждения в результате российского удара. Объект находится возле станции метро "Черниговская".

Как пишет Dilo, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"В результате вражеской атаки на Киев 27 октября был поврежден ТРК "Проспект". Торговая галерея получила незначительные повреждения и работает в обычном режиме. Гипермаркет "Auchan Украина" сегодня временно не работает", - отметили в Arricano.

Этот случай стал очередным ударом по инфраструктуре девелопера за последние дни.

Накануне, 26 октября, в результате вражеской атаки на Запорожье уже во второй раз был поврежден ТРК City Mall, также входящий в портфель Arricano. Пожар на объекте удалось оперативно локализовать, среди пострадавших нет.

В начале сентября Arricano временно приостановила работу ТРК City Mall в Запорожье по соображениям безопасности. После того как объект получил серьезные повреждения из-за очередного российского удара, девелопер заявил о намерении восстановить торговый комплекс после стабилизации ситуации.

Напомним, в результате российской атаки 26 октября в Киеве поврежден гипермаркет Auchan в ТРК "Проспект" возле станции метро "Черниговская". Пострадавших среди работников и посетителей нет.

Автор:
Татьяна Бессараб

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