Ночная атака на Киев: автосалоны Suzuki на Подоле получили повреждения и приостановили работу

Автомобильный и мотосалон официального дилера Suzuki на Подоле в Киеве прекратили работу. Помещения получили повреждения в результате российской атаки на столицу ночью 27 октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба автосалона Suzuki.

"Сообщаем, что в результате вражеской атаки этой ночью были повреждены авто- и мотосалоны SUZUKI на Подоле. Сейчас авто- и мотосалоны временно не будут работать. О возобновлении их работы и графике приема клиентов сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

В то же время отдел сервисного обслуживания продолжает работать в обычном режиме.

Что известно об импортере

Официальным импортером и дистрибьютором автомобилей Mazda и Suzuki, а также мототехники Suzuki в Украину является компания "Авто Интернейшнл", работающая на рынке более 20 лет.

Компания занимается импортом, сертификацией, таможенным оформлением и поставкой новых транспортных средств, запчастей и аксессуаров, а сеть насчитывает более 40 дилерских центров по всей стране, включая собственные автосалоны и СТО в Киеве на проспекте Степана Бандеры и улицы Новоконстантиновской.

По данным Opendatabot, стопроцентным собственником предприятия является крупная японская корпорация ITOCHU Corporation.

Напомним, во время ночной комбинированной атаки на Киев в ночь на 2 июня был разрушен автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и находившиеся внутри автомобили.