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Россия полностью уничтожила офис производителя косметики Nika Zemlyanikina: убытки на десятки тысяч долларов

Ника Земляникина
Ночной российский обстрел уничтожил офис производителя косметики Nika Zemlyanikina. Фото: Nika Zemlyanikina

В результате российской атаки на Киев полностью разрушен офис вместе с оборудованием и техникой украинского производителя косметики и продукции для маникюра Nika Zemlyanikina. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов США.

Как пишет Dilo, об этом сообщила основательница бренда Ника Земляникина в Facebook.

По ее словам, от здания, где размещался офис компании, остались руины.

"К счастью, все наши люди целые. Но офиса нет. А с ним техники, оборудования. Вся техника сгорела, десятки тысяч долларов потерь", - написала Земляникина.

Она добавила, что складские помещения компании расположены на другой локации, поэтому вся готовая продукция уцелела, что позволяет продолжать обслуживание клиентов в обычном режиме.

Nika Zemlyanikina (Ника Земляникина) – это украинский бренд уходной косметики и профессиональной продукции для маникюра, основанный международной инструктором и экспертом в beauty-сфере Никой Земляникиной. Бренд известен своими материалами для ногтевой эстетики (базы, топы, гели), а также линейками по уходу за лицом, телом и волосами.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года российские атаки нанесли украинскому бизнесу $7,7 млрд прямого ущерба. Уничтожено или повреждено более 1 млн. кв. м складских, производственных и логистических помещений. Для поддержки компаний правительство предлагает помещения для релокации, льготное кредитование и частичную компенсацию рисков судоходства.

В результате российской атаки 19 октября украинско-немецкий производитель и дистрибьютор бытовой химии, косметики для волос и средств личной гигиены "2К" в Хмельницком испытал масштабные разрушения. Повреждены производственные мощности, инфраструктура и офисные помещения.

Автор:
Светлана Манько

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