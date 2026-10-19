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Российские удары стоили украинскому бизнесу $7,7 млрд в 2026 году: что предлагает правительство

Сергей Корецкий
Россия нанесла бизнесу $7,7 млрд прямого ущерба / Правительственный портал

С начала 2026 года российские атаки нанесли украинскому бизнесу $7,7 млрд прямого ущерба. Уничтожено или повреждено более 1 млн. кв. м складских, производственных и логистических помещений. Для поддержки компаний правительство предлагает помещения для релокации, льготное кредитование и частичную компенсацию рисков судоходства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью премьер-министра Сергея Корецкого BBC Украина.

По его словам, несмотря на масштабные разрушения, украинские предприятия продолжают работать, восстанавливать поврежденные объекты и перестраивать логистику.

Одним из инструментов поддержки станет передача бизнеса государственных помещений, которые можно использовать для релокации и рассредоточения складов и производственных мощностей.

Еще одним направлением поддержки бизнеса Корецкий назвал компенсацию рисков для судов, входящих в украинские порты.

Из-за высоких военных рисков такие суда не могут получить стандартное международное страхование, поэтому часть потенциальных убытков берет на себя государство.

По словам премьера, от работы этого механизма напрямую зависит функционирование аграрного сектора и занятость сотен тысяч человек.

Лишь этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Ирпень Киевской области. Вражеские ракеты попали непосредственно в производственные мощности завода Планета Пластик.

Также под обстрел попало одно из крупнейших предприятий Ирпеня Киевской области, в результате чего оно потерпело серьезные разрушения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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