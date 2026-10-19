Російські удари коштували українському бізнесу $7,7 млрд у 2026 році: що пропонує уряд

Від початку 2026 року російські атаки завдали українському бізнесу $7,7 млрд прямих збитків. Знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м складських, виробничих і логістичних приміщень. Для підтримки компаній уряд пропонує приміщення для релокації, пільгове кредитування та часткову компенсацію ризиків для судноплавства.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Сергія Корецького BBC Україна.

За його словами, попри масштабні руйнування українські підприємства продовжують працювати, відновлювати пошкоджені об'єкти та перебудовувати логістику.

Одним з інструментів підтримки стане передача бізнесу державних приміщень, які можна буде використовувати для релокації та розосередження складів і виробничих потужностей.

Ще одним напрямом підтримки бізнесу Корецький назвав компенсацію ризиків для суден, які заходять до українських портів.

Через високі воєнні ризики такі судна не можуть отримати стандартне міжнародне страхування, тому частину потенційних збитків бере на себе держава.

За словами прем'єра, від роботи цього механізму безпосередньо залежить функціонування аграрного сектору та зайнятість сотень тисяч людей.

Лише цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по місту Ірпінь Київської області. Ворожі ракети влучили безпосередньо у виробничі потужності заводу “Планета Пластик”.

Також під обстріл потрапило одне з найбільших підприємств Ірпеня Київської області, внаслідок чого воно зазнало серйозних руйнувань.