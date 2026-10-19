Російські ракети знову зруйнували завод виробника полімерів під Києвом

У ніч із 18 на 19 жовтня російські війська завдали ракетного удару по місту Ірпінь Київської області. Ворожі ракети влучили безпосередньо у виробничі потужності заводу “Планета Пластик”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок прямого влучання підприємство знову зазнало значних руйнувань виробничих цехів.

У компанії наголосили, що серед персоналу загиблих та постраждалих немає.

"Усі працівники живі та перебувають у безпеці. Зараз оцінюємо масштаб збитків. Дякуємо рятувальникам, які працюють на місці, і всім, хто нас підтримує", — йдеться у офіційній заяві.

Наразі на території заводу тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Фахівці та керівництво підприємства встановлюють точну суму завданих збитків.

Про "Планета Пластик"

"Планета Пластик" — це українська компанія, яка виготовляє поліетиленові вироби. Її засновали у 2003 році. Підприємство виробляє аграрні та промислові плівки, а також полімерні рукави Harwell, призначені для зберігання зерна і кормів.

Підприємство вже зазнавало руйнувань під час активних бойових дій на Київщині та під час окупації Ірпеня у 2022 році, після чого інвестори та команда відновили його роботу.

На початку вересня завод "Планета Пластик" призупинив виробничу діяльність на невизначений термін через різке погіршення безпекової ситуації в регіоні.