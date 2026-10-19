Российские ракеты снова разрушили завод производителя полимеров под Киевом

В ночь с 18 на 19 октября российские войска нанесли ракетный удар по городу Ирпень Киевской области. Вражеские ракеты попали непосредственно в производственные мощности завода “Планета Пластик”.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате прямого попадания предприятие вновь пострадало, цеха получили значительные разрушения.

В компании подчеркнули, что среди персонала погибших и пострадавших нет.

"Все работники живы и находятся в безопасности. Сейчас оцениваем масштаб ущерба. Спасибо спасателям, которые работают на месте, и всем, кто нас поддерживает", — говорится в официальном заявлении.

В настоящее время на территории завода продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Специалисты и руководство предприятия устанавливают точную сумму нанесенного ущерба.

О "Планете Пластик"

"Планета Пластик" - это украинская компания, производящая полиэтиленовые изделия. Ее основали в 2003 году. Предприятие производит аграрные и промышленные плёнки, а также полимерные рукава Harwell, предназначенные для хранения зерна и кормов.

Предприятие уже терпело разрушения во время активных боевых действий на Киевщине и во время оккупации Ирпеня в 2022 году, после чего инвесторы и команда возобновили его работу.

В начале сентября завод "Планета Пластик" приостановил производственную деятельность на неопределенный срок из-за резкого ухудшения ситуации в регионе.