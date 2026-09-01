В Киевской области остановился известный завод из-за усиления атак

Завод "Планета Пластик" в Ирпене Киевской области приостановил производственную деятельность на неопределенный срок из-за резкого ухудшения ситуации в регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает компания в Facebook.

Отмечается, что решение было принято из соображений безопасности работников на фоне усиления воздушных атак.

"Жизнь и здоровье каждого работника является для нас абсолютным приоритетом", – подчеркнула директор предприятия Светлана Струтинская.

Руководство завода не раскрыло детали относительно конкретной угрозы, которая побудила к остановке производства. Также неизвестно, когда компания планирует возобновить работу и при каких условиях это возможно.

О "Планете Пластик"

"Планета Пластик" - это украинская компания, производящая полиэтиленовые изделия. Ее основали в 2003 году. Предприятие производит аграрные и промышленные плёнки, а также полимерные рукава Harwell, предназначенные для хранения зерна и кормов.

Кроме того, завод производит полиэтиленовые трубы.

Весной 2022 года производственные мощности подверглись разрушениям в результате боевых действий. Несмотря на это, компания сумела возобновить работу и продолжать развивать экспортные направления.

Напомним, компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после удара России 28 августа.