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В Киевской области остановился известный завод из-за усиления атак
Завод "Планета Пластик" в Ирпене Киевской области приостановил производственную деятельность на неопределенный срок из-за резкого ухудшения ситуации в регионе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает компания в Facebook.
Отмечается, что решение было принято из соображений безопасности работников на фоне усиления воздушных атак.
"Жизнь и здоровье каждого работника является для нас абсолютным приоритетом", – подчеркнула директор предприятия Светлана Струтинская.
Руководство завода не раскрыло детали относительно конкретной угрозы, которая побудила к остановке производства. Также неизвестно, когда компания планирует возобновить работу и при каких условиях это возможно.
О "Планете Пластик"
"Планета Пластик" - это украинская компания, производящая полиэтиленовые изделия. Ее основали в 2003 году. Предприятие производит аграрные и промышленные плёнки, а также полимерные рукава Harwell, предназначенные для хранения зерна и кормов.
Кроме того, завод производит полиэтиленовые трубы.
Весной 2022 года производственные мощности подверглись разрушениям в результате боевых действий. Несмотря на это, компания сумела возобновить работу и продолжать развивать экспортные направления.
Напомним, компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после удара России 28 августа.