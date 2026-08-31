Удар РФ по Киевской области уничтожил производство известной бутылированной воды

Компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после удара России 28 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила клиентам.

"Уважаемые клиенты, вынужденные сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены", – говорится в сообщении.

"Чистая вода" не уточнила, какие именно повреждения получило предприятие и насколько они серьезны. Также там не назвали сроки возобновления производства.

Пользователь Facebook Оксана Довга, которая в своем профиле указала, что сотрудница компании "Чистая Вода", написала, что российский удар фактически уничтожил результаты 28 лет работы компании. Она отметила, что все сотрудники компании остались живы.

"28 лет истории "Чистой воды": крупнейший и современный завод по производству бутылированной воды, лучший сервис, тысячи довольных клиентов, столько труда, сил и планов на будущее - и все исчезло в мгновение ока", - отметила Довгая.

Удар по селу Мила – что известно

Напомним, что 28 августа российские оккупанты нанесли удар по деревне Мила в Бучанском районе Киевской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый удар пришелся на место хранения боеприпасов.

После российского удара началась детонация. Зеленский подчеркнул, что это "ужасная ситуация и ужасная халатность" тех, кто сохранял взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. По его словам, разрушения значительны.

В результате удара и последующей детонации погибли 38 человек.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по слогам в селе Мила, а также по факту повторной детонации.

После трагедии в Киевской области Силы обороны проведут аудит складов с оружием и боеприпасами.