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Удар РФ по Киевской области уничтожил производство известной бутылированной воды

отец
Удар РФ по Киевской области приостановил производство известной бутилированной воды. Фото: facebook.com/ksyusha.dovga

Компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после удара России 28 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила клиентам.

"Уважаемые клиенты, вынужденные сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены", – говорится в сообщении.

"Чистая вода" не уточнила, какие именно повреждения получило предприятие и насколько они серьезны. Также там не назвали сроки возобновления производства.

Пользователь   Facebook   Оксана Довга, которая в своем профиле указала, что сотрудница компании "Чистая Вода", написала, что российский удар фактически уничтожил результаты 28 лет работы компании. Она отметила, что все сотрудники компании остались живы.

Фото 2 — Удар РФ по Киевской области уничтожил производство известной бутылированной воды
Фото: facebook.com/ksyusha.dovga

"28 лет истории "Чистой воды": крупнейший и современный завод по производству бутылированной воды, лучший сервис, тысячи довольных клиентов, столько труда, сил и планов на будущее - и все исчезло в мгновение ока", - отметила Довгая.

Фото 3 — Удар РФ по Киевской области уничтожил производство известной бутылированной воды
Фото: facebook.com/ksyusha.dovga

Удар по селу Мила – что известно

Напомним, что 28 августа российские оккупанты   нанесли удар по деревне Мила   в Бучанском районе Киевской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый удар пришелся на место хранения боеприпасов.

После российского удара началась детонация. Зеленский подчеркнул, что это "ужасная ситуация и ужасная халатность" тех, кто сохранял взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. По его словам, разрушения значительны.

В результате удара и последующей детонации погибли 38 человек.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по слогам в селе Мила, а также по факту повторной детонации.

После трагедии в Киевской области Силы обороны проведут аудит складов с оружием и боеприпасами.

Автор:
Светлана Манько

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