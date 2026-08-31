Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 31 августа

По состоянию на 31 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, голубику и малину остаются высокими. Арбузы продают по низкой цене, а дыни подорожали. Стоимость винограда, яблок, бананов, лимонов и апельсинов не изменилась.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 31 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 16-40 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 140-160 грн +0% Голубика 190-230 грн +5% Виноград 60-110 грн +0% Арбузы 8-10 грн +0% Дыни 25-30 грн +21,74%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 36,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сбора клубники давно миновал, поэтому цены на нее остаются на высоком уровне — 140–160 грн/кг. Стоимость малины составляет 200–260 грн/кг, а ежевику реализуют в среднем по 150 грн/кг.

Голубика подорожала на 5%. Ее отпускают в среднем по 210 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Самой дорогой ягодой остается брусника, килограмм которой стоит 270–290 грн. В то же время цены на кизил упали сразу на 40% и составляют 80–100 грн/кг.

Среди косточковых фруктов почти на 8% подорожали абрикосы – их предлагают по цене 60–80 грн/кг. Цены на персики остаются стабильными и держатся в пределах 40–70 грн/кг. Стоимость сливы упала почти на 30% до 18–50 грн/кг.

На 10% выросли цены на украинские груши до 45-70 грн/кг. Отечественный виноград продается по 60–110 грн/кг.

В сезон бахчевых культур цены на арбузы остаются низкими и составляют 7–10 грн/кг. В то же время из-за сокращения предложения и высокого спроса со стороны покупателей дыня подорожала почти на 22% — их средняя стоимость составляет 28 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.

Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен. По завершении массового сбора они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того, аналитики не ожидают заметного роста цен на арбузы в ближайшее время. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.