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Сезон подходит к концу: почему в Украине выросли цены на дыне и сколько они стоят

дыни
Дыни в Украине резко подорожали / Depositphotos

В Украине на этой неделе зафиксировано существенное удорожание дынь. Главными факторами скачка цен стали сезонное сокращение предложения и высокий спрос со стороны потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По сравнению с прошлой неделей, стоимость дынь в украинских хозяйствах выросла в среднем на 37%. По словам фермеров, сбор урожая в большинстве хозяйств южных регионов уже практически завершился.

Дополнительным фактором давления на рынок стали проблемы с качеством продукции у многих производителей, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время оптовые партии дынь отгружают непосредственно с полей по цене 10–20 грн/кг ($0,22–0,45/кг). Для сравнения, еще на прошлой неделе стоимость этого сегмента не превышала 15 грн/кг ($0,34/кг).

Несмотря на текущее подорожание, сейчас дыни в украинских хозяйствах стоят в среднем на 46% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото 2 — Сезон подходит к концу: почему в Украине выросли цены на дыне и сколько они стоят

Напомним, в конце июля фермеры Херсонщины начали собирать арбузы. Тогда продукцию продавали непосредственно с поля по 10 грн за килограмм, а в 2026 году в области засеяли бахчевым около 1,5 тыс. гектаров.

Автор:
Татьяна Бессараб

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