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Сезон добігає кінця: чому в Україні виросли ціни на дині та скільки вони коштують

дині
Дині в Україні різко подорожчали / Depositphotos

В Україні на цьому тижні зафіксовано суттєве подорожчання динь. Головними чинниками стрибка цін стали сезонне скорочення пропозиції та високий попит з боку споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Порівняно з минулим тижнем вартість динь в українських господарствах зросла в середньому на 37%. За словами фермерів, збирання врожаю в більшості господарств південних регіонів уже практично завершилося.

Додатковим фактором тиску на ринок стали проблеми з якістю продукції у багатьох виробників, спричинені несприятливими погодними умовами.

Наразі гуртові партії динь відвантажують безпосередньо з полів за ціною 10–20 грн/кг ($0,22–0,45/кг). Для порівняння, ще минулого тижня вартість у цьому сегменті не перевищувала 15 грн/кг ($0,34/кг).

Попри поточне подорожчання, зараз дині в українських господарствах коштують у середньому на 46% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Фото 2 — Сезон добігає кінця: чому в Україні виросли ціни на дині та скільки вони коштують

Нагадаємо, наприкінці липня фермери Херсонщини почали збирати кавуни. Тоді продукцію продавали безпосередньо з поля по 10 грн за кілограм, а загалом у 2026 році в області засіяли баштанними близько 1,5 тис. гектарів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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