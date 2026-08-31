З полиць METRO зникають товари: у мережі розповіли, що насправді відбувається в магазинах

Мережа METRO Україна відновлює постачання після російських ударів по складах компанії та її партнерів. Через руйнування складів та зміну маршрутів можливі тимчасові затримки з доставкою та нестача деяких товарів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі ритейлера.

В компанії зазначили, що через пошкодження складської інфраструктури та перебудову маршрутів можливі тимчасові перебої з наявністю окремих позицій і термінами їхньої доставки.

Додатковим чинником, що спричиняє дефіцит деяких товарів у торговельних центрах, стала масова паніка серед населення після останніх масштабних обстрілів по всій Україні.

Водночас у ритейлера наголошують, що ситуація залишається контрольованою.

"Наразі в середньому на полицях METRO Україна відсутні лише 17% з близько 16 000 товарів, що дозволяє взаємозамінювати їх та знаходити рішення для будь-яких потреб", - йдеться в повідомленні.

За словами генеральної директорки METRO Україна Олени Вдовиченко, компанія вже має досвід роботи в подібних критичних умовах з початку повномасштабного вторгнення та діє за чітким планом швидкого реагування.

Команди щодня працюють над поповненням полиць та оперативно відновлюють поставки, аби щонайшвидше повернути звичний асортимент.

Крім того, в METRO Україна підкреслили, що компанія здійснює оплату за весь поставлений товар, зокрема за товар, який унаслідок атак був пошкоджений або знищений, відповідно до умов укладених договорів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч проти 20 серпня компанія "METRO Україна" втратила частину товарних запасів мережі.

Про METRO Україна

"METRO Україна" — це провідна міжнародна торговельна мережа, що працює за моделлю оптової та роздрібної торгівлі (Cash & Carry). Компанія входить до складу німецького концерну METRO AG та спеціалізується на забезпеченні продуктами і непродовольчими товарами бізнесу (сегмент HoReCa, ресторани, готелі, кейтеринг) та роздрібних покупців.

Компанія управляє 21 класичним торговельним центром великого формату та 3 магазинами смарт-формату в різних містах України. Асортимент налічує понад 20 000 найменувань товарів, включаючи власні торгові марки (наприклад, Metro Chef, Aro).

Атака РФ на бізнес

Нагадаємо, 27 серпня внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”.

Також повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 20 серпня було уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus. А 30 серпня російська армія знову зруйнувала ще один склад мережі Varus у Київській області цієї ночі. Знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.

Крім того у ніч на 20 серпня внаслідок чергової масованої атаки російських військ було пошкоджено розподільчий центр мережі супермаркетів “Фора” у селищі Мартусівка Київської області.