Росія знищила склад готової продукції Roshen під Києвом: чи зникнуть солодощі з полиць

27 серпня внаслідок масованої атаки РФ було повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

За даними корпорації, завдяки дотриманню правил безпеки та вчасному переходу в укриття ніхто зі співробітників об'єкта не постраждав.

Наразі на місці влучання працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка матеріальних збитків.

"Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності ROSHEN — у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині. Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", — йдеться в офіційній заяві компанії.

У ROSHEN наголосили, що завдяки досвіду, отриманому після попереднього обстрілу, компанія має відпрацьовані резервні сценарії та механізми переналаштування логістики.

Команда вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб максимально скоротити можливі перебої та мінімізувати їхній вплив на партнерів і споживачів.

Про Roshen

Корпорація Roshen посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петра Порошенка Олексій Порошенко.

Чистий прибуток компанії Roshen за п’ять років зріс майже у 2,7 раза — з 2,96 млрд грн у 2021 році до 7,91 млрд грн у 2025-му.

Нагадаємо, 7 лютого унаслідок російської атаки було пошкоджений логістичний центр кондитерської фабрики Roshen у Яготині Київської області. Через атаку майже повністю знищений найбільший склад готової продукції Roshen.

Також внаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня була пошкоджена шоколадна фабрика Roshen. Загинула працівниця підприємства та ще двоє людей зазнали травм.