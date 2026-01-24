Запланована подія 2

В Києві внаслідок обстрілу пошкоджено фабрику Roshen, є загибла

Фотокореспондент Telegraf UA Ян Доброносов

Унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 24 січня у Голосіївському районі зафіксовані руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДСНС.

Загинула жінка, ще двоє людей отримали травми. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

Як додає фотокореспондент Telegraf UA Ян Доброносов, внаслідок нічного обстрілу постраждала саме шоколадна фабрика Roshen. За наявною інформацією, загибла жінка була працівницею підприємства.

Київська кондитерська фабрика Roshen розташована в Голосіївському районі столиці — неподалік Деміївської площі та станції метро "Деміївська". Вона залишилася без останнього поверху.

На місці події працюють відповідні служби. Обставини та масштаби пошкоджень уточнюються.

Додамо, CEO енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко зауважив, що через постійні атаки Київ наближається до гуманітарної катастрофи. Будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати припинення атак на енергетичні об’єкти, заявив генеральний директор найбільшого приватного виробника електроенергії країни.

Автор:
Тетяна Гойденко