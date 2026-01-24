Нічний удар по енергетиці: аварійні відключення у столиці, весь Чернігів знеструмлений

У ніч на 24 січня ворог здійснив масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів зафіксовані знеструмлення споживачів у Києві та Київській області, а також у Чернігівській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Найскладніша ситуація зберігається у столичному регіоні. У Києві та на Київщині запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії, також оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження.

Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

На Одещині продовжують діяти мережеві обмеження.

Мер столиці Віталій клично додав, що внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Як повідомляє "Суспільне", майже весь Чернігів знеструмлено у зв’язку з масованим обстрілом з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання.

У більшості регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих областях додатково введені аварійні відключення електроенергії. Актуальну інформацію рекомендується перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних районах. Відновлення електропостачання там ускладнене через постійні обстріли та активні бойові дії.

Основною причиною вимушених обмежень електропостачання є наслідки нічної масованої атаки на українські електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Додамо, CEO енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко зауважив, що через постійні атаки Київ наближається до гуманітарної катастрофи. Будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати припинення атак на енергетичні об’єкти, заявив генеральний директор найбільшого приватного виробника електроенергії країни.