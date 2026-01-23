Запланована подія 2

У Києві 1200 багатоповерхівок досі без тепла – Кличко

1200 будинків чекають на підключення / Depositphotos

Станом на вечір 23 січня у столиці без опалення залишаються 1200 багатоповерхових будинків. 

Як пише Delo.ua, про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у столиці тривають інтенсивні роботи з відновлення теплопостачання після серії масованих атак на енергетичну інфраструктуру, що відбулися 9 та 20 січня.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання" - зазначив мер.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксували перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Додамо, що енергетичний селектор, проведений президентом України Володимиром Зеленським, показав складну ситуацію у Києві та низці областей. Глава держави підкреслив необхідність додаткових заходів для стабілізації енергопостачання і наголосив на бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.

Автор:
Тетяна Бесараб