Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,40

43,31

EUR

50,95

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве 1200 многоэтажек до сих пор без тепла – Кличко

отопление
1200 домов ждут подключения / Depositphotos

На вечер 23 января в столице без отопления остаются 1200 многоэтажных домов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в столице продолжаются интенсивные работы по возобновлению теплоснабжения после серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру, состоявшиеся 9 и 20 января.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все оставшиеся дома без теплоснабжения" - отметил мэр.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксировали перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским,   показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.

Автор:
Татьяна Бессараб