В Киеве 1200 многоэтажек до сих пор без тепла – Кличко

На вечер 23 января в столице без отопления остаются 1200 многоэтажных домов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в столице продолжаются интенсивные работы по возобновлению теплоснабжения после серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру, состоявшиеся 9 и 20 января.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все оставшиеся дома без теплоснабжения" - отметил мэр.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксировали перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским, показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.