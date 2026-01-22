Запланована подія 2

Более двух тысяч домов Киева до сих пор без тепла: что происходит с энергосистемой столицы

Тысячи домов Киева до сих пор без тепла / Depositphotos

По состоянию на вечер, 22 января, в Киеве 2600 домов пока остаются без теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что 600 многоэтажек снова с теплом — подключение длилось со вчерашнего дня. Большинство из них на левом берегу.

"Это дома, которые подключают уже второй раз - после атак врага на критическую инфраструктуру столицы 9-го и 20-го января", - отметил мэр.

Кличко добавил, что ситуация с электричеством также остается критически сложной. Из-за дефицита мощности в Киеве продолжают действовать экстренные отключения.

Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксировали перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским,   показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.

Татьяна Бессараб