В Киеве заживили всю критическую инфраструктуру – ДТЭК
Энергетикам Киева удалось полностью восстановить электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры столицы, которые были обесточены в результате последней вражеской атаки.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила энергокомпания ДТЭК.
Несмотря на это, ситуация в энергосистеме города остается напряженной из-за значительных разрушений генерационных мощностей.
Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
Привычные графики и разделение потребителей на группы временно не работают. Более 40 тысяч домов до сих пор без света.
Наиболее критическое положение дел наблюдается в Днепровском и Деснянском районах — именно там повреждения объектов генерации оказались серьезными.
"Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тысяч домов остается без света", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, пытаясь устранить последствия обстрелов.
Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.