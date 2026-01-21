Запланована подія 2

В Киеве заживили всю критическую инфраструктуру – ДТЭК

дтек
Энергетикам Киева удалось полностью восстановить критическую инфраструктуру / ДТЭК

Энергетикам Киева удалось полностью восстановить электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры столицы, которые были обесточены в результате последней вражеской атаки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила энергокомпания ДТЭК.

Несмотря на это, ситуация в энергосистеме города остается напряженной из-за значительных разрушений генерационных мощностей.

Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Привычные графики и разделение потребителей на группы временно не работают. Более 40 тысяч домов до сих пор без света.

Наиболее критическое положение дел наблюдается в Днепровском и Деснянском районах — именно там повреждения объектов генерации оказались серьезными.

"Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тысяч домов остается без света", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, пытаясь устранить последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Автор:
Татьяна Бессараб