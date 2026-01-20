- Категория
Киевская инфраструктура под ударом: в каких районах нет света и воды?
В Киеве ситуация с водоснабжением и отоплением на левом берегу и в Печерске остается сложной.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Город без тепла и воды
Местные жители сталкиваются с перебоями в подаче горячей воды и тепла из-за повреждений критической инфраструктуры, вызванных последними обстрелами.
Что касается электроснабжения, компания "Укрэнерго" ввела аварийные графики отключений электричества в столице во избежание перегрузки сети. Это означает, что некоторые районы города остаются без света по предварительно установленному графику.
Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.
Местные власти призывают киевлян по возможности экономить энергию и воду, чтобы помочь в стабилизации ситуации.
О тяжелой ситуации в городе сообщил гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.
"В Киеве продолжаются экстренные. Графиков нет. После обстрела на данный момент дополнительно к экстренным 173 тысячам клиентов - без света. Также городские власти говорят о перебоях с водоснабжением на левом берегу. Без отопления пока около половины жилищного фонда города", - написал он.
Коваленко добавил, что энергетики продолжают возобновлять электроснабжение, несмотря на сильные морозы. После появления света в домах советуют не включать сразу все электроприборы, ведь это может повлечь за собой аварийные ситуации, на устранение которых понадобится гораздо больше времени.
Также он призвал граждан оставаться объединенными и поддерживать друг друга в сложные моменты.
Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.