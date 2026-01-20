Київська інфраструктура під ударом: в яких районах немає світла та води?

У Києві ситуація з водопостачанням та опаленням на лівому березі та Печерську залишається складною.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Місто без тепла та води

Місцеві жителі стикаються з перебоями в подачі гарячої води та тепла через пошкодження критичної інфраструктури, спричинені останніми обстрілами.

Щодо електропостачання, компанія "Укренерго" запровадила аварійні графіки відключень електрики у столиці, щоб уникнути перевантаження мережі. Це означає, що деякі райони міста тимчасово залишаються без світла за попередньо встановленим графіком.

Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури.

Місцева влада закликає киян за можливості економити енергію та воду, щоб допомогти у стабілізації ситуації.

Про важку ситуацію у місті також повідомив гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко.

"У Києві продовжуються екстрені. Графіків нема. Після обстрілу на зараз додатково до екстрених 173 тисячі клієнтів - без світла. Також міська влада говорить про перебої з водопостачанням на лівому березі. Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста", - написав він.

Коваленко додав, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання, незважаючи на сильні морози. Після появи світла в оселях радять не вмикати одразу всі електроприлади, адже це може спричинити аварійні ситуації, на усунення яких знадобиться значно більше часу.

Також він закликав громадян залишатися об’єднаними та підтримувати один одного у складні моменти.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.