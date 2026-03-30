Бюджет Києва заробив 184 млн грн на рекламі у 2025 році

Надходження від реклами в Києві зросли майже на 60% / Freepik

У 2025 році бюджет Києва отримав 184 млн грн від розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті, що на 57,4% більше, ніж роком раніше. Зростання надходжень у міській владі пояснюють ефективним контролем ринку та активною судовою роботою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Як Київ заробляє на рекламі під час війни

Одним із ключових напрямів залишалася судово-претензійна діяльність. Протягом року Управління з питань реклами КМДА взяло участь майже у 250 судових справах різних юрисдикцій. У більшості випадків рішення ухвалювали на користь міста, що дозволило додатково стягнути до бюджету понад 700 тис. грн.

За словами Мондриївського, системний підхід до контролю, правозастосування та співпраці з бізнесом не лише забезпечив стабільні фінансові надходження, а й сприяв формуванню більш відповідального ставлення учасників ринку до дотримання законодавства.

Нагадаємо, що майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році, що на 14% більше, ніж у 2024 році.  Найбільше зауважень зібрали бізнеси на Харківщині, Київщині та Чернігівщині, а загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн.

Ольга Опенько