Бюджет Киева заработал 184 млн грн на рекламе в 2025 году

В 2025 году бюджет Киева получил 184 млн грн от размещения наружной рекламы и рекламы на транспорте, что на 57,4% больше, чем годом ранее. Рост поступлений в городских властях объясняют эффективным контролем рынка и активной судебной работой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как Киев зарабатывает на рекламе во время войны

Одним из ключевых направлений оставалась судебно-претенциозная деятельность. В течение года Управление по рекламе КГГА приняло участие почти в 250 судебных делах различных юрисдикций. В большинстве случаев решение принималось в пользу города, что позволило дополнительно взыскать в бюджет более 700 тыс. грн.

По словам Мондриевского, системный подход к контролю, правоприменению и сотрудничеству с бизнесом не только обеспечил стабильные финансовые поступления, но и способствовал формированию более ответственного отношения участников рынка к соблюдению законодательства.

Напомним, что почти 22 тысячи проверок носителей рекламы провела Госпродслужба в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году. Больше замечаний собрали бизнесы на Харьковщине, Киевщине и Черниговщине, а общая сумма штрафов составила 10,68 млн грн.