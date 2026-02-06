Запланована подія 2

Від білбордів до соцмереж: майже на 11 млн грн штрафів отримав бізнес через порушення у рекламі

За які порушення у рекламі штрафують бізнес

Майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році, що на 14% більше, ніж у 2024 році.  Найбільше зауважень зібрали бізнеси на Харківщині, Київщині та Чернігівщині, а загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Порушення виявляли у кожному п’ятому випадку 

21 938 реклам перевірили торік в Україні — на 14% більше, ніж у 2024-му. Аналітики зауважують, що кількість перевірок носіїв реклами зростає рік до року, а порушень знаходять на третину більше, аніж до початку повномасштабної війни.

Понад половина перевірок торік стосувалась зовнішньої реклами — 11 037. Водночас Держпродспоживслужба стала активніше перевіряти й промо у соцмережах та на сайтах: 2 695 досліджень.

В середньому, порушення виявляли у кожному п’ятому випадку — 4 085. Втім варто зауважити, що на одному перевіреному рекламоносії може бути кілька порушень. Загалом за рік зауважень побільшало аж у півтора раза.

За які порушення у рекламі штрафують бізнес? 

За даними "Опендатабот", близько чверті всіх порушень стосується реклами з використанням недержавної мови — 1 075 випадків. У понад половини випадків порушниками стали бізнеси з Харківщини: 672 штрафи. Також серед найчастіших порушень — реклама алкоголю (320 випадків), лікарських засобів (276) та сигарет (195).

Лідирує Харківщина

Лідером за кількістю порушень стали бізнеси на Харківщині: у 1248 досліджених рекламах знайшли 1014 порушень. Це найбільший показник по країни. До порівняння, у Києві, де було проведено найбільше перевірок (3 256), виявили лише 514 порушень — це друге місце.

Замикають трійцю порушників правил реклами бізнеси з Чернігівщини: на 2 646 перевірок зробили 304 зауваження.

Суми штрафів 

Аналітики повідомляють, що загалом зауважень виписали майже на 10,68 млн — це 4 227 штрафів. В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2 526 грн.

Найдорожче порушення рекламних правил обходилися у Запорізькій області, де середній штраф сягав 4 500 грн, а найменші середні суми зафіксували на Сумщині — 1 050 грн.

Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 млн. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби на суму у 455 тис. грн.

Зауважимо, за перший квартал 2025 року фахівці Держпродспоживслужби зафіксували 96 порушень у рекламі лікарських засобів, за які накладено штрафні санкції на суму понад 255 тисяч гривень. Із цієї суми вже сплачено 175 тисяч гривень.

Також Держпродспоживслужба виявляє численні порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв. За результатами проведених перевірок у першому кварталі 2025 року суб’єктам господарювання винесено штрафів на понад 192 тисячі гривень, з яких 117 тисяч гривень уже перераховано до державного бюджету.

Автор:
Світлана Манько