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За перший квартал Держпродспоживслужба виявила 96 порушень на понад чверть мільйона гривень
За січень-березень 2025 року фахівці Держпродспоживслужби зафіксували 96 порушень, за які накладено штрафні санкції на суму понад 255 тисяч гривень. Із цієї суми вже сплачено 175 тисяч гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Як зазначили у відомстві, реклама лікарських засобів, медичної техніки, а також методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна бути максимально точною, достовірною і відповідати законодавству. Адже йдеться про здоров’я та безпеку людей.
Стаття 21 закону "Про рекламу" прямо забороняє:
- створювати ілюзію, що консультація з лікарем не потрібна;
- гарантувати ефективність лікарських засобів;
- використовувати в рекламі зображення медичних працівників без їхньої письмової згоди;
- адресувати рекламу лікарських засобів дітям.
Держпродспоживслужба слідкує за дотриманням норм закону та нагадує рекламодавцям про необхідність відповідального підходу до змісту реклами, а споживачів закликає повідомляти про виявлені порушення до територіальних органів Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба отримала повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування. З 8 травня 2025 року співробітники служби здійснюватиме контроль за змістом оголошень про вакансії.