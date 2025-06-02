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За перший квартал Держпродспоживслужба виявила 96 порушень на понад чверть мільйона гривень

пігулки
Держпродспоживслужба виявила 96 порушень у рекламі ліків. / Freepik

За січень-березень 2025 року фахівці Держпродспоживслужби зафіксували 96 порушень, за які накладено штрафні санкції на суму понад 255 тисяч гривень. Із цієї суми вже сплачено 175 тисяч гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначили у відомстві, реклама лікарських засобів, медичної техніки, а також методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна бути максимально точною, достовірною і відповідати законодавству. Адже йдеться про здоров’я та безпеку людей.

Стаття 21 закону "Про рекламу" прямо забороняє:

  • створювати ілюзію, що консультація з лікарем не потрібна; 
  • гарантувати ефективність лікарських засобів; 
  • використовувати в рекламі зображення медичних працівників без їхньої письмової згоди; 
  • адресувати рекламу лікарських засобів дітям.

Держпродспоживслужба слідкує за дотриманням норм закону та нагадує рекламодавцям про необхідність відповідального підходу до змісту реклами, а споживачів закликає повідомляти про виявлені порушення до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба отримала повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування. З 8 травня 2025 року співробітники служби здійснюватиме контроль за змістом оголошень про вакансії. 

Автор:
Тетяна Ковальчук