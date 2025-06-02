За первый квартал Госпродслужба выявила 96 нарушений на более четверти миллиона гривен

За январь-март 2025 года специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали 96 нарушений, за которые наложены штрафные санкции на сумму более 255 тысяч гривен. Из этой суммы уже уплачено 175 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отметили в ведомстве, реклама лекарственных средств, медицинской техники, а также методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации должна быть максимально точной, достоверной и соответствовать законодательству. Ведь речь идет о здоровье и безопасности людей.

Статья 21 закона "О рекламе" прямо запрещает:

создавать иллюзию, что консультация с врачом не требуется;

гарантировать эффективность лекарственных средств;

использовать в рекламе изображения медицинских работников без их письменного согласия;

адресовать рекламу лекарственных средств детям.

Госпродпотребслужба следит за соблюдением норм закона и напоминает рекламодателям о необходимости ответственного подхода к содержанию рекламы, а потребителей призывает сообщать о выявленных нарушениях в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

Напомним, Госпродпотребслужба получила полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства. С 8 мая 2025 года сотрудники службы будут осуществлять контроль за содержанием объявлений о вакансиях.