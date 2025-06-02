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За первый квартал Госпродслужба выявила 96 нарушений на более четверти миллиона гривен
За январь-март 2025 года специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали 96 нарушений, за которые наложены штрафные санкции на сумму более 255 тысяч гривен. Из этой суммы уже уплачено 175 тысяч гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как отметили в ведомстве, реклама лекарственных средств, медицинской техники, а также методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации должна быть максимально точной, достоверной и соответствовать законодательству. Ведь речь идет о здоровье и безопасности людей.
Статья 21 закона "О рекламе" прямо запрещает:
- создавать иллюзию, что консультация с врачом не требуется;
- гарантировать эффективность лекарственных средств;
- использовать в рекламе изображения медицинских работников без их письменного согласия;
- адресовать рекламу лекарственных средств детям.
Госпродпотребслужба следит за соблюдением норм закона и напоминает рекламодателям о необходимости ответственного подхода к содержанию рекламы, а потребителей призывает сообщать о выявленных нарушениях в территориальные органы Госпродпотребслужбы.
Напомним, Госпродпотребслужба получила полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства. С 8 мая 2025 года сотрудники службы будут осуществлять контроль за содержанием объявлений о вакансиях.