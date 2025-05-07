Госпродпотребслужба будет контролировать содержание объявлений о вакансиях: за что можно получить штраф

Госпродпотребслужба получила полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства. С 8 мая 2025 года сотрудники службы будут осуществлять контроль за содержанием объявлений о вакансиях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под мониторинг службы попадут все объявления, публикуемые работодателями или рекрутинговыми агентствами. Основное внимание будет уделено:

выявлению дискриминационных формулировок — по возрасту, полу, состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;

фиксации признаков манипуляций — преувеличение заработной платы без уточнения условий, умолчание важной информации (ночные изменения или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор посоветовал работодателям пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства. Это не только позволит избежать штрафов, но поможет сохранить доверие кандидатов.

Напомним, в течение первого квартала 2025 года Госпродпотребслужба проверила более 5,3 тысяч рекламоносителей и выявила более тысячи нарушений рекламного законодательства. Были наложены штрафные санкции на 2,6 млн грн.