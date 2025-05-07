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Госпродпотребслужба будет контролировать содержание объявлений о вакансиях: за что можно получить штраф
Госпродпотребслужба получила полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства. С 8 мая 2025 года сотрудники службы будут осуществлять контроль за содержанием объявлений о вакансиях.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Под мониторинг службы попадут все объявления, публикуемые работодателями или рекрутинговыми агентствами. Основное внимание будет уделено:
- выявлению дискриминационных формулировок — по возрасту, полу, состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;
- фиксации признаков манипуляций — преувеличение заработной платы без уточнения условий, умолчание важной информации (ночные изменения или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.
Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор посоветовал работодателям пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства. Это не только позволит избежать штрафов, но поможет сохранить доверие кандидатов.
Напомним, в течение первого квартала 2025 года Госпродпотребслужба проверила более 5,3 тысяч рекламоносителей и выявила более тысячи нарушений рекламного законодательства. Были наложены штрафные санкции на 2,6 млн грн.