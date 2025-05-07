Держпродспоживслужба контролюватиме зміст оголошень про вакансії: за що можна отримати штраф

Держпродспоживслужба отримала повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування. З 8 травня 2025 року співробітники служби здійснюватиме контроль за змістом оголошень про вакансії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під моніторинг служби потраплять усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділятиметься:

виявленню дискримінаційних формулювань — за віком, статтю, станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор порадив роботодавцям переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів.

Нагадаємо, упродовж першого кварталу 2025 року Держпродспоживслужба перевірила понад 5,3 тисячі рекламоносіїв і виявила понад тисячу порушень рекламного законодавства. Було накладено штрафних санкцій на 2,6 млн грн.