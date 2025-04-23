Держпродспоживслужба виявила понад мільйон неякісної продукції: які товари перевіряли

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у ході перевірок за перший квартал 2025 року виявила порушення більше ніж на 1 млн одиниць продукції та ухвалила майже 2 тисячі рішень про вжиття обмежувальних заходів. Небезпечну продукцію було вилучено, відкликано або зобов’язано усунути недоліки.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Держпродспоживслужба здійснює як планові, так і позапланові перевірки. Фахівці служби реагують на звернення громадян і тісно взаємодіємо з митницею, щоб неякісна або небезпечна продукція не потрапляла на український ринок.

"Ми працюємо, щоб українці могли бути впевнені: усе, що вони купують — від дитячої іграшки до електрочайника — не становить загрози здоров’ю та життю", — зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

За січень–березень 2025 року було проведено:

188 планових перевірок, згідно з затвердженим планом;

212 позапланових перевірок — переважно за ланцюгом постачання, якщо виникали обґрунтовані підозри, що продукція може бути небезпечною або не відповідати вимогам;

42 перевірки — після повідомлень митниці, яка зафіксувала ризики ще на етапі ввезення продукції в країну.

У результаті перевірок за перший квартал 2025 року:

понад 1 млн 310 тис. одиниць продукції визнано такими, що не відповідають нормам;

винесено близько 2 000 рішень щодо вилучення, заборони чи обов’язкового доопрацювання товарів;

накладено штрафних санкцій на суму понад 10 млн гривень.

Які товари перевіряли?

Фахівці Держпродслужби перевірили 48 видів нехарчової продукції. Серед основних категорій:

іграшки;

електрообладнання (зокрема обігрівачі);

продукція, яка підлягає вимогам щодо енергоспоживання (екодизайну).

Раніше Держпродслужба виявила численні порушення у тарифах на житлово-комунальні послуги. Внаслідок перевірок, проведених з початку року, підприємства зобов'яжуть повернути споживачам 948,9 тисяч гривень.