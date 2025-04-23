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Госпродслужба обнаружила более миллиона единиц некачественной продукции: какие товары проверяли
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята или отозвана.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Госпродслужба осуществляет как плановые, так и внеплановые проверки. Специалисты службы реагируют на обращение граждан и тесно взаимодействуем с таможней, чтобы некачественная или опасная продукция не попадала на украинский рынок.
"Мы работаем, чтобы украинцы могли быть уверены: все, что они покупают — от детской игрушки до электрочайника — не представляет угрозы здоровью и жизни", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
За январь-март 2025 было проведено:
- 188 плановых проверок, согласно утвержденному плану;
- 212 внеплановых проверок — преимущественно по цепи поставки, если возникали обоснованные подозрения, что продукция может быть опасной или не отвечать требованиям;
- 42 проверки после сообщений таможни, которая зафиксировала риски еще на этапе ввоза продукции в страну.
В результате проверок за первый квартал 2025 года:
- более 1 млн 310 тыс. единиц продукции признаны не соответствующими нормам;
- вынесено около 2 000 решений по изъятию, запрету или обязательной доработке товаров;
- наложены штрафные санкции на сумму более 10 млн гривен.
Какие товары проверяли?
Специалисты Госпродслужбы проверили 48 видов непродовольственной продукции. Среди основных категорий:
- игрушки;
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моющие средства;
- электрооборудование (в том числе обогреватели);
- продукция, подлежащая требованиям по энергопотреблению (экодизайну).
Ранее Госпродслужба выявила многочисленные нарушения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В результате проверок, проведенных с начала года, предприятия обязут вернуть потребителям 948,9 тысяч гривен.