Госпродслужба обнаружила более миллиона единиц некачественной продукции: какие товары проверяли

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята или отозвана.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Госпродслужба осуществляет как плановые, так и внеплановые проверки. Специалисты службы реагируют на обращение граждан и тесно взаимодействуем с таможней, чтобы некачественная или опасная продукция не попадала на украинский рынок.

"Мы работаем, чтобы украинцы могли быть уверены: все, что они покупают — от детской игрушки до электрочайника — не представляет угрозы здоровью и жизни", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

За январь-март 2025 было проведено:

188 плановых проверок, согласно утвержденному плану;

212 внеплановых проверок — преимущественно по цепи поставки, если возникали обоснованные подозрения, что продукция может быть опасной или не отвечать требованиям;

42 проверки после сообщений таможни, которая зафиксировала риски еще на этапе ввоза продукции в страну.

В результате проверок за первый квартал 2025 года:

более 1 млн 310 тыс. единиц продукции признаны не соответствующими нормам;

вынесено около 2 000 решений по изъятию, запрету или обязательной доработке товаров;

наложены штрафные санкции на сумму более 10 млн гривен.

Какие товары проверяли?

Специалисты Госпродслужбы проверили 48 видов непродовольственной продукции. Среди основных категорий:

игрушки;

моющие средства;



электрооборудование (в том числе обогреватели);

продукция, подлежащая требованиям по энергопотреблению (экодизайну).

Ранее Госпродслужба выявила многочисленные нарушения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В результате проверок, проведенных с начала года, предприятия обязут вернуть потребителям 948,9 тысяч гривен.