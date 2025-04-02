Госпродслужба выявила нарушения в тарифах: украинцам вернут 948 тыс. грн

Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила многочисленные нарушения в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. В результате проверок, проведенных с начала года, предприятия обязут вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.

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Об этом говорится в релизе Госпродпотребслужбы.

Согласно сообщению, с января 2025 года инспекторы провели 36 внеплановых проверок предприятий, оказывающих коммунальные услуги. В 32 случаях (88,9%) обнаружены нарушения.

По их результатам наложены штрафы на сумму 413,4 тыс. грн, выдано 23 предписания по пересмотру тарифов. Кроме этого, 26 должностных лиц оштрафовано на 46,1 тыс. грн.

Заместитель Председателя Госпродслужбы Андрей Крейтор подчеркнул, что коммунальные тарифы должны быть экономически обоснованными, а граждане – платить только законные суммы.

Госпродпотребслужба призывает украинцев тщательно проверять свои счета и в случае сомнений обращаться в территориальные управления службы. Ведомство рекомендует требовать обоснования расчетов, а также уведомлять о нарушениях.

Напомним, что внеплановые проверки в сфере ЖКУ были возобновлены в апреле 2024 года. В прошлом году Госпродпотребслужба провела 241 проверку, по результатам которых применены административно-хозяйственные санкции на 3,7 млн грн, а потребителям возвращено 2,5 млн грн. Также было предотвращено завышение тарифов на сумму 12,7 млн грн в расчете на год.

С началом отопительного сезона было проведено 203 проверки и применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн. Благодаря этим мерам удалось избежать обчисления граждан на сумму более 1,3 млн. грн.