Субсидии на коммунальные услуги: какие изменения предусмотрены в процедуре оформления льгот в 2025 году

В последние месяцы правительство инициировало ряд изменений в программу жилищных субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги, которая уже много лет помогает сотням тысяч нуждающимся украинцев, которые не могут вовремя платить за ЖКУ.

17 января Кабинет министров Украины инициировал изменения, согласно которым в течение 2025 года льготы на ЖКУ для всех получателей будут предоставляться за единым подходом то есть с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Такая норма предусмотрена в Законе "О государственном бюджете на 2025 год".

Как объясняют в Минсоцполитики, большинство украинцев из льготных категорий пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг получали по такому принципу еще с 2015 года. Однако некоторым категориям они предоставлялись без учета дохода семьи.

Причем изменения в настоящее время вступают в силу только в отношении новых потребителей. Если семья обратилась за назначением пособия с 1 января 2025 г., право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи будет определяться с 1 января 2025 г. Но если семья оформила льготы до 31 декабря 2024, изменения по назначению будут применяться после окончания отопительного сезона 2024/2025 гг.

Впрочем, в этом правиле есть и исключения. Норма о едином подходе учета дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Для них подходы к предоставлению льгот не изменяются.

Во-вторых, правительство расширило круг потенциальных претендентов на субсидию — увеличило предельный размер расходов на приобретение товаров широкого потребления для получателей субсидий, позволяющий им претендовать на выплаты.

Для поддержки украинцев с небольшими доходами с 1 января 2025 года правительство увеличило предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии, с 50 000 до 100 000 грн. Также в случае приобретения семьей генератора, производящего электроэнергию из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра, стоимостью до 150 000 грн. или разовый платеж в размере до 150 000 грн по кредиту на приобретение установки не будет учитываться при назначении субсидии.

Третье — изменился порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для начисления субсидии . При исчислении размера пособия будет учитываться зарплата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора.

Как сообщил Пенсионный фонд, изменения, внесенные постановлением КМУ №1467 в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи.

В-четвертых, появились льготы на оплату коммуналки для участников боевых действий . Согласно Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий имеют право на льготы при оплате услуг ЖКХ – 75% скидки на оплату квартплаты и коммунальных услуг.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в помещении.

Оформить льготы на коммуналку могут только лица, получившие статус УБД. Если статус не подтвержден, льготы не будут начислены. Подать на субсидию можно: через "Дію" в ближайшем сервисном центре и через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

В-пятых, в ближайшее время ожидаются еще два новшества от правительства. С одной стороны, Минсоцполитики подготовило изменения в порядок назначения жилищных субсидий (Положение №848), когда потребители смогут сами подавать данные о коммунальных услугах для получения помощи.

Эти новации касаются случаев, когда поставщики услуг не предоставили своевременно данные, необходимые для проведения расчета субсидии, что ограничило потребителей в получении субсидии, пояснила Delo.ua. Елизавета Коробейникова, адвокат Адвокатского объединения "Актум".

По ее словам, принятие такого положения позволит защитить уязвимые категории граждан, не получивших предусмотренную для них законодательством помощь из-за халатности отдельных ведомств.

"Реализация новщества будет способствовать обеспечению граждан жилищными субсидиями в полном объеме, повышению эффективности механизма их начисления, снижению уровня социального напряжения среди граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии", — подчеркнула адвокат.

С другой стороны правительство поддержало проект Закона, который призван навести порядок в соблюдении использования субсидии поназначению . В частности, документ предлагает стимулировать граждан, получающих монетизированные (в денежном эквиваленте) льготы, направлять эти средства именно на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это изменение пока не принято.

В министерстве отмечают, что часть людей получали средства на коммунальную субсидию и тратили их на другие нужды. Это привело к увеличению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры .

Впрочем, по словам юристов, все изменения 2025 года вряд ли приведут к уменьшению количества получателей субсидий. И единые экономические критерии и разрешение предоставлять самостоятельно данные о задолженности свидетельствуют о том, что правительство пытается защитить наиболее уязвимые категории населения. Так что, скорее всего, получателей субсидии станет больше.

"Возможно, при применении единого подхода некоторые потребители, у кого совокупный доход будет выше лимита, потеряют право на льготу. Однако благодаря возможности подавать сведения об уплате тарифов самостоятельно больше людей получит субсидию. Как и благодаря повышению ограничительной ставки на одноразовую покупку", — пояснила Коробейникова.

Больше о нюансах оформления льготы читайте в обзоре Delo.ua "Как получить жилищную субсидию в 2025 году. Что изменилось, какие нужные документы и кому могут отказать".