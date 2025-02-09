Субсидії на комунальні послуги: п'ять ключових змін у процедурі оформлення у 2025 році

Протягом останніх місяців уряд ініціював низку змін до програми житлових субсидій і пільг на житлово-комунальні послуги, яка вже багато років дає додаткову підтримку сотням тисяч потребуючим українців, які не можуть вчасно сплачувати за ЖКП.

17 січня Кабінет міністрів України ініціював зміни, згідно з якими протягом 2025 року пільги на ЖКП для всіх отримувачів надаватимуться за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Така норма передбачена в Законі “Про державний бюджет на 2025 рік”.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, більшість українців з пільгових категорій допомогу на оплату житлово-комунальних послуг отримували за таким принципом ще з 2015 року. Проте деяким категоріям їх надавали без врахування доходу сім'ї.

При чому зміни наразі набувають чинності лише щодо нових споживачів. Якщо родина звернулася за призначенням допомоги з 1 січня 2025 року, право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї визначатиметься з 1 січня 2025 р. Але якщо родина оформила пільги до 31 грудня 2024 р., зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025 рр.

Втім, у цьому правилі є й винятки. Норма про єдиний підхід врахування доходу родини не стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг не змінюються.

По-друге, уряд розширив коло потенційних претендентів на субсидію - збільшив граничний розмір витрат на придбання товарів широкого вжитку для отримувачів субсидій, який дозволяє їм претендувати на виплати.

Для підтримки українців з невеликими доходами з 1 січня 2025 року уряд збільшив граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, з 50 000 до 100 000 грн. Також у випадку придбання родиною генератора, що виробляє електроенергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, вартістю до 150 000 грн або разовий платіж в розмірі до 150 000 грн за кредитом на придбання установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.

Третє - зазнав змін порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування субсидії . При обчисленні розміру допомоги враховуватиметься зарплата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

Як повідомив Пенсійний фонд, зміни внесені постановою КМУ №1467 у Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

По-четверте, з'явились пільги на оплату комуналки для учасників бойових дій . Згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті послуг ЖКГ - 75% знижки на оплату квартплати та комунальних послуг.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Оформити пільги на комуналку можуть лише особи, які вже отримали статус УБД. Якщо статус ще не підтверджений, пільги не нарахують. Податиcь на субсидію можна: через "Дію", в найближчому сервісному центрі та через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ.

По-п'яте, найближчим часом очікуються ще дві новації від уряду. З одного боку Мінсоцполітики підготувало зміни до порядку призначання житлових субсидій (Положення №848), коли споживачі зможуть самі подавати дані про комунальні послуги для отримання допомоги.

Ці новації стосуються випадків, коли надавачі послуг не подали вчасно відомості, необхідні для проведення розрахунку житлової субсидії, що обмежило споживачів в отриманні субсидії, пояснила Delo.ua Єлизавета Коробейнікова, адвокат Адвокатського об'єднання "Актум".

За її словами, прийняття такого положення дасть змогу забезпечити соціальний захист вразливих категорій громадян, які не отримали передбаченої для них законодавством допомоги через безвідповідальність окремих надавачів послуг.

"Реалізація ж даного акта сприятиме забезпеченню громадян житловими субсидіями у повному обсязі, підвищенню ефективності механізму їх нарахування, зниженню рівня соціальної напруги серед громадян, які мають право на отримання житлової субсидії",- наголосила адвокатка.

З іншого боку уряд підтримав проєкт Закону, який покликаний навести лад у дотриманні субсидії як адресної допомоги . Зокрема документ пропонує стимулювати громадян, які отримують монетизовані (в грошовому еквіваленті) пільги, спрямовувати ці кошти саме на оплату житлово-комунальних послуг. Ця зміна поки що не ухвалена.

У міністерстві наголошують, що частина людей отримували кошти на комунальну субсидію і витрачали їх на інші потреби. Це призвело до збільшення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури. Зокрема, з 01.08.2024 до Пенсійного фонду за субсидіями звернулося понад 17 тисяч пільговиків, які вже накопичили борг на 52,7 млн грн.

Втім, засловами юристів, усі зміни 2025 року навряд чи призведутьдо зменшення кількості отримувачів субсидій. І єдині економічні критерії, і дозвіл подавати самостійно дані про заборгованість свідчить про те, що уряд намагається захистити найбільш вразливі категорії населення. Тож швидше за все, отримувачів субсидії стане більше.

"Можливо, при застосуванні єдиного підходу деякі споживачі, у кого сукупний дохід буде вищий за ліміт, втратять право на пільгу. Проте завдяки можливості подавати відомості про сплату тарифів самостійно більше людей отримає субсидію. Як і завдяки підвищенню обмежувальної ставки на одноразову покупку", - пояснила Єлизавета Коробейнікова.

Більше про нюанси оформлення пільги читайте в огляді Delo.ua "Як отримати житлову субсидію у 2025 році. Що змінилося, які потрібні документи та кому можуть відмовити".