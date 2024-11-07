Як оформити субсидію в орендованій квартирі

Сім'ї, які проживають в орендованій квартирі чи будинку, також мають право на субсидію.

Субсидія на житлово-комунальні послуги може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку чи квартирі, але орендують їх, зазначили в Мінсоцполітики.

Як отримати субсидію з договором про оренду

Оформити субсидію на послуги з опалення в квартирі чи будинку за винаймом можна лише на підставі договору оренди. Цього вимагає п. 6 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ № 848 від 21 жовтня 1995 року.

Згідно цієї норми, винаймач житла має підтвердити факт проживання в орендованому будинку та оплачувати житлово-комунальні послуги. Таким підтвердженням є договір оренди житла.

Договір оренди має бути укладений у письмовій формі. Але не обов'язково має бути нотаріально завірена угода. Достатньо стандартної угоди з агентством нерухомості, на якому є лише два підписи - орендаря та власника квартири. Також у договорі оренди мають бути зазначені особи, які постійно проживають разом із винаймачем.

Для призначення державної допомоги необхідно подати заяву про призначення житлової субсидії, декларацію про доходи й витрати членів сім’ї орендаря та договір найму житла до органу соціального захисту населення за місцем проживання. У заяві, яка подається для призначення субсидії, потрібно зробити відмітку про необхідність її розгляду комісією.

Як оформити субсидію для сімей ВПО, які проживають в орендованій квартирі

Якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, то житлову субсидію може бути призначено і без укладеного договору оренди житла. У такому випадку потрібно звернутися з заявою до Пенсійного фонду України у будь-який зручний спосіб - онлайн або офлайн.

Окрім того, нещодавно держава запропонувала для ВПО субсидії на оренду житла - цей інструмент запрацює з середини січня у дев'яти областях України. У цьому випадку необхідно укласти типовий договір оренди, доступний на сайті чи у відділенні Пенсійного фонду України.

Така субсидія спрямовуватиметься родинам, які мають невеликий дохід і відповідно — фінансові труднощі з наймом житла.

Тому родина, яка витрачає на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів, зможе оформити субсидію на оренду житла для ВПО.

А якщо сім’я має доходи менші, ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (5840 гривень на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

У міністерстві нагадали, що субсидія за фактичним місцем проживання не може одночасно бути призначена і за місцем фактичного проживання, і за місцем реєстрації.

Більше про процедуру оформлення державної допомоги на комунальні послуги читайте в статті Delo.ua "Як оформити субсидію в 2024 році".