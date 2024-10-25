В Україні запроваджують субсидії для ВПО на оренду житла: які умови отримання

Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проєкту з надання внутрішньо переміщеним особам субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення в дев'яти областях, а також компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення Кабмін ухвалив за пропозицією Міністерства соціальної політики на засіданні 25 жовтня. Термін реалізації експерименту встановлено у два роки.

Умови субсидії на житло

Передбачено, що він стосуватиметься оренди житла на неокупованих територіях Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, але саме там, де не ведуться бойові дії. Відповідно, для Луганської області наразі ця ініціатива не діятиме.

Надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму, який підлягатиме реєстрації та обліку в базі таких договорів, створеній Пенсійним фондом. Уряд також затвердив примірник договору, в якому максимально враховано інтереси обох сторін угоди.

Окремо встановлено, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки - субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО у 13,65 квадратних метра, але не менше як 35,22 квадратних метра на сім'ю.

Субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача​​ перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Нагадаємо також, що в Укаїні діє програма "Прихисток", за якою домогосподарства, які безкоштовно дали притулок ВПО, отримують компенсацію витрат. Наразі держава гарантує її продовження лише до кінця 2024 року: напередодні якраз знайшлися додаткові 265 мільйонів гривень на її фінансування.

Станом на жовтень у програмі беруть участь близько 65 тисяч домогосподарств, що прийняли понад 160 тисяч ВПО. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ нею скористалися майже 1,2 мільйона осіб.