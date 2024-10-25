В Украине вводят субсидии для ВПЛ на аренду жилья: каковы условия получения

Кабинет министров утвердил порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению внутренне перемещенным лицам субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения в девяти областях, а также компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение Кабмин принял по предложению Министерства социальной политики на заседании 25 октября. Срок реализации эксперимента установлен в два года.

Условия субсидии на жилье

Предусмотрено, что он будет касаться аренды жилья на неоккупированных территориях Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, но только там, где не ведутся боевые действия. Соответственно, для Луганской области эта инициатива фактически действовать не будет.

Предоставление субсидии на аренду жилья будет возможно исключительно при условии оформления договора найма, который будет подлежать регистрации и учету в базе таких договоров, созданной Пенсионным фондом. Правительство также утвердило образец договора, в котором максимально учтены интересы обеих сторон.

Отдельно установлено, что предоставление субсидии по найму жилья нанимателю не будет ограничивать BПЛ в получении еще одной целевой государственной поддержки — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на аренду жилья нанимателю устанавливается социальный норматив площади арендуемого помещения на каждого человека из состава домохозяйства ВПЛ в 13,65 квадратных метра, но не менее 35,22 квадратных метра на семью.

Субсидия на аренду жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства нанимателя будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% совокупных доходов домохозяйства.

Напомним также, что в Украине действует программа "Прихисток", по которой домохозяйства, бесплатно приютившие ВПЛ, получают компенсацию расходов. На данный момент государство гарантирует ее продление лишь до конца 2024 года: накануне как раз нашлись дополнительные 265 миллионов гривен на ее финансирование.

По состоянию на октябрь в программе принимают участие около 65 тысяч домохозяйств, принявших более 160 тысяч ВПЛ. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ ею воспользовались почти 1,2 миллиона человек.