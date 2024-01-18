Как получить жилищную субсидию в 2024 году. Что изменилось, какие нужны документы и кому могут отказать

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию в 2024 году: Delo.ua выяснило, какие изменения в процедуре и какие основания для отказа помощи.

Субсидия как адресная денежная помощь, которую оказывает государство для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, стала еще более востребована во время войны, когда появились десятки тысяч внутренних переселенцев.

По состоянию на ноябрь 2023-го субсидии на оплату коммунальных услуг получали более 1,3 млн украинских семей. Во время отопительного сезона 2022/2023 украинцам в среднем выплачивали до 1600 гривен ежемесячно субсидии. В 2024-м сумма будет еще больше, учитывая удорожание электроэнергии.

Кто имеет право на получение субсидии в 2024 году

Право на получение субсидии имеют как граждане Украины, так и иностранцы, которые законно находятся на территории страны и проживают в многоквартирных или частных домах. Получить помощь могут семьи, где плата за коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж.

Постановление КМУ "О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии" от 27 июля 1998 года № 1156 определяет, что субсидия назначается, если расходы по оплате коммунальных услуг превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. С 1 числа месяца, следующего за месяцем завершения военного положения в Украине, базовая норма платы за услуги составит 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, отметила в комментарии Delo.ua Юрист юридической компании RIYAKO&PARTNERS Наталья Василюк.

Как и ранее, оформить и получить субсидию в 2024 году смогут лица, которые:

зарегистрированные в жилом помещении;

не зарегистрированы, но фактически проживают в нем на основании договора аренды жилья;

не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключенного договора аренды, если они внутренние переселенцы.

индивидуальный застройщик, которому необходима помощь на оплату коммуналки, когда дом еще не вошел в эксплуатацию, но ЖК-услуги насчитывают в полном объеме.

Субсидия в 2024 году. Как изменилась процедура получения

Летом 2023-го для обеспечения субсидиями наиболее уязвимых слоев населения правительство упростило критерии получения помощи для приемных и многодетных семей, семей, в которых проживают трое и более детей, семей, в состав которых входит лицо с инвалидностью - для таких семей при назначении субсидии не учитывается наличие автомобилей, которые определены не предметом роскоши, а жизненно необходимой вещью.

Кроме того, установлен социально справедливый подход к неучитыванию совокупного дохода домохозяйств доходы членов семей, находящихся за границей более 60 дней.

Еще одной новацией стало то, что начисление субсидий в прошлом периоде продолжается автоматически, если не изменился состав семьи или место жительства. В Пенсионном фонде заявили, что в этом году рассчитают жилищную субсидию на отопительный период 2023-2024 годов без обращения граждан, пояснили в пресс-службе фонда .

Процедура оформления субсидии изменилась в 2024 г. после принятия Порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете на выплату субсидий и льгот гражданам на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, утвержденного постановлением КМ Украины № 14.

Как отметила в комментарии Delo.ua адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, постановление вносит изменения в Порядок предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, утвержденного постановлением КМ № 373, относительно выплаты льгот, которые в течение 2023 года перечислялись Пенсионным фондом на счет, открытый в АО "Ощадбанк", не полученные льготником и возвращенные фонду, осуществляется по обращению льготника с заявлением о выплате льготы.

Если кто-то из получателей субсидий ее оформил, но не получал в 2023 году, такое лицо имеет право обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и получить начисленные средства. Но такие изменения еще не отразились в Порядке предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме, поэтому ожидаем, но само по себе новшество актуально и может принести пользу гражданам", - пояснила адвокат.

Как оформить субсидию в 2024 году: необходимые документы

Право получить помощь имеют как зарегистрированные, так и не зарегистрированные жильцы.

После проведенной реформы и передачи полномочий по управлению соцзащиты населения в Пенсионный фонд появилось немало плюсов, в частности, увеличился список органов, куда можно обратиться за оформлением субсидии.

"Лицам, которые хотят оформить субсидию, нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда лично и с помощью средств почтовой связи, с учетом принципа экстерриториальности. То есть не обязательно подавать документы только по месту регистрации. Кроме того, подать документы можно через исполнительные органы территориальной общины и даже через центры предоставления админуслуг или через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или приложение "Действие", - пояснила Елена Воронкова.

В заявлении необходимо указать:

фамилия, имя и отчество;

серию и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата.

Для назначения жилищной субсидии заинтересованное лицо представляет:

заявление и декларацию, формы которых утверждены КМУ ,

документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина Украины или временное удостоверение, вид на постоянное/временное проживание, удостоверение беженца;

документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины (для неграждан Украины);

справка о доходах, при невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение;

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии) ;

договор аренды жилья (для лиц, снимающих жилье);

решение суда (для лиц, фактически проживающих в жилом помещении на основании решения суда).

При изменении проживания следует подать другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, справки о пребывании лица в другом населенном пункте через работу, лечение, обучение, длительную командировку, отбывание наказания, справку об оплате коммуналки в другом жилье, акты обследования условий.

В течение 10 дней заявление и приложенные к нему документы должны быть проработаны, а заявителю предоставлен ответ либо о назначении субсидии, либо об отказе.

Субсидия 2024 года: основания для отмены помощи

Порядком о предоставлении субсидии также определены основания прекращения выплаты денежной помощи. Это в частности:

непогашенная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг - речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев ;

обнаружены недостоверные данные в заявлении или декларации, что повлияло на установление права на субсидию или определение ее размера;

изменился состав семьи или имущественное положение - об этом следует уведомить уполномоченный орган в течение 30 календарных дней;

если член семьи купил земельный участок, квартиру, дом, автомобиль, товары или услуги на сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

“Предоставление субсидии прекращается также по решению уполномоченного органа в случае, когда возникли обстоятельства, исключающие возможность предоставления жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение, другую местность, в случае смерти одинокого лица, или лицо, которому назначена субсидия, обратилось с заявлением о прекращении его предоставления”, - отметила Воронкова.

По ее словам, основаниями для отказа в предоставлении субсидий могут стать превышение общей площади жилого помещения (130 кв. метров для квартир, 230 кв. метров для индивидуальных домов) или кто-то из семьи купил автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад. В этих случаях есть исключения для определенных категорий населения, в частности многодетных семей, лиц с инвалидностью.

Также отказ в предоставлении субсидии можно получить при наличии в семье совершеннолетнего члена, который нигде не учится и не работает.

В случае отказа в назначении субсидии необходимо узнать, что явилось причиной, донести документы. Если этого недостаточно, то при неправомерности действий уполномоченного органа есть основания для обращения в суд за защитой своего нарушенного права, подчеркнула Воронкова.

Размер субсидии 2023-2024: как рассчитать помощь

Размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и суммой обязательного платежа. Обязательный процент платежа определяется для каждого домохозяйства отдельно по формуле, установленной КМУ, и зависит от среднемесячного дохода семьи и ее состава.

Для того чтобы понять на какой размер субсидии можно рассчитывать, то есть вычислить обязательный платеж, нужно сделать несколько вычислений.

"Берется среднемесячный доход семьи и делится на количество лиц, зарегистрированных или проживающих в жилом помещении, и определяется среднемесячный доход на одного человека. Этот доход делится на прожиточный минимум, что с 1 января 2024 года составляет 2920 грн. Далее полученная сумма делится на 2 и умножается на 15% (или 10% в случаях, если зарегистрированы дети, инвалиды I или II группы, а среднемесячный доход на зарегистрированного не превышает 50% прожиточного минимума на одного человека и если в доме зарегистрированы только нетрудоспособные лица )", - объяснила Елена Воронкова.

В качестве примера берем ситуацию, когда семья состоит из двух человек с совокупным доходом 8000 грн в месяц. Среднемесячный доход составляет 4000 грн на одного. Сумма коммунальных услуг - 2000 грн. Обязательный процент платежа, определенный по формуле, состявляет 4000/2920/2*15%=10,2%.

Выходит, что данная семья должна платить за коммунальные услуги 8000*10,2% = 816. Соответственно субсидия будет назначена на сумму 2000 -816 =1184 грн.

“В соответствии с Постановлением КМУ от 29 декабря 2023 г. № 1404 “Некоторые вопросы выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа”, которое вступило в силу 1 января 2 фонд перечисляет бюджетные средства для выплаты субсидий получателям: на счета, открытые в уполномоченных банках, — до 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены субсидии, а также через выплатные объекты — до 25 числа месяца, следующего за месяцем, который начислен субсидии, согласно графику выплаты пенсии и денежной помощи получателям”, - подчеркнула Василюк.

Как узнать о начислении субсидий

Для того чтобы узнать о начислении государственной помощи, необходимо перейти на сайт Пенсионного фонда и создать свой кабинет, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Действии.Подписи или ID.GOV.UA.

Информацию о начисленной субсидии в 2024 году можно увидеть в личных сообщениях. Для получения дополнительной информации по услуге можно обратиться на горячую линию Пенсионного фонда - 1548, в уполномоченный по вопросам ВПО 066 813 62 39 или написать в мессенджер в Минреинтеграцию на Telegram, WhatsApp или Viber, по номеру: +380960788433.