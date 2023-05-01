Субсидия на коммунальные услуги уменьшится в мае: в чем причина

После завершения отопительного сезона количество субсидиантов и размер субсидии на коммунальные услуги снизится, ведь из перечня услуг, стоимость которых компенсирует государство, исключат отопление до следующего сезона.

Об этом 1 апреля сообщил Пенсионный фонд.

"Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона", - объясняют в ПФУ.

Речь идет о субсидии на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления. Ее размер рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

Поэтому в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на отопительные услуги.

"На неотапливаемый сезон – на период с 1 мая по 30 сентября – Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически, при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе семьи. Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях", — резюмировали в ПФУ.

С 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Для подавляющего большинства получателей они будут рассчитаны автоматически, однако есть категории людей, которые обязательно должны отдельно обратиться за назначением субсидии и на этот период.