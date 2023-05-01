Субсидія на комунальні послуги зменшиться у травні: у чому причина

Після завершення опалювального сезону кількість субсидіантів та розмір субсидії на комунальні послуги зменшиться, адже з переліку послуг, вартість яких компенсує держава, виключать опалення до наступного сезону.

Про це 1 квітня повідомив Пенсійний фонд.

"Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону", — пояснюють в ПФУ.

Йдеться про субсидію на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення. Її розмір розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Тому у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення.

"На неопалювальний сезон – на період з 1 травня по 30 вересня – Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни", — резюмували в ПФУ.

Із 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Для переважної більшості одержувачів вони будуть розраховані автоматично, однак є категорії людей, які мають обов’язково окремо звернутися за призначенням субсидії і на цей період.