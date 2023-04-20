У Міненергетики розповіли про найважливіші напрямки підготовки до наступного опалювального сезону

Україна готується до наступної зими по трьох напрямках, кожен із яких є критично важливим для енергетики. Це наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запасів обладнання, посилення протиповітряної оборони та захист енергетичних об’єктів.

Про це розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу на дискусії "Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики".

"Щодо обладнання – воно замовлене й активно виготовляється якраз під наступний опалювальний сезон, щоб ми могли відновити запас міцності. І по цивільному захисту – разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізується програма з посилення пасивного захисту на найбільш критичних об’єктах", - розповів Кудрицький.

Те, як саме буде захищене обладнання, посадовець не розголошує, але до наступної зими планується захистити цілий ряд критично важливих об’єктів енергосистеми.

Він наголосив, що наявність обладнання, яке "Укренерго" накопичило під час проведення модернізації своїх об’єктів у попередні роки, та наявність у компанії тисяч фахівців, які можуть проводити ремонти, допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни.

За словами Кудрицького, якби в "Укренерго" не було співробітників, які займаються відновленням, система цю зиму не витримала би, оскільки на підрядників у таких екстремальних умовах покладатися неможливо.

Нагадаємо, з 10 жовтня росіяни випустили по ключових енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів, понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. За оцінкою Світового банку та ПРООН, першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.