У ПРООН озвучили оцінки збитків для енергетики України від війни у 2022 році

За попередніми оцінками, заснованими на інформації, наданій владою України, енергетичними компаніями та іншими джерелами, збитки енергетичної інфраструктури України внаслідок військових дій до кінця грудня 2022 року зросли вп'ятеро відносно оцінки на 1 червня і перевищували 10 мільярдів доларів.

Про це йдеться в опублікованому 5 квітня звіті Програми розвитку ООН в Україні та Світового банку за період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року, складеному у співпраці з владою України за методологією швидкої оцінки збитків та потреб, що застосовується ПРООН та СБ у всьому світі після стихійних лих та конфліктів для планування відновлення.

Зокрема, найбільші обсяги збитків станом на кінець 2022 року припадали на сферу електроенергетики - близько 6,5 мільярда доларів, у тому числі 3,9 мільярда у секторі генерації та 1,9 мільярда доларів у секторі передачі електроенергії.

Автори звіту нагадують, що з 10 жовтня 2022 року енергетична інфраструктура України зазнала обстрілів понад 1500 ракетами й безпілотниками, а також артобстрілам. З цього числа понад сто ракет вразили великі енергетичні об'єкти.

Вказується, що генеруючі потужності України у 2022 році скоротилися на 61,4% - з 36 ГВт до 13,9 ГВт, у тому числі через збитки від атак російських ракет та безпілотників. Близько 10 ГВт встановленої потужності залишається на територіях, що знаходяться під російською окупацією, зокрема Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт.

Оцінка збитків атомних електростанцій наприкінці року становила 770 мільйонів доларів, що головним чином припадає на згадану Запорізьку АЕС. Зазначається, що зруйновано майже всю високовольтну мережу 750 кВ, що використовується для подачі електроенергії від ЗАЕС до окупованих районів.

При цьому з 94 високовольтних трансформаторних підстанцій, розташованих на підконтрольних Україні територіях, ракетами або безпілотниками було пошкоджено або знищено 41, причому з цього числа більшість зазнавала ударів більше одного разу.

Загальні збитки у сфері розподілу електроенергії оцінюються приблизно в 404 мільйони доларів (без урахування активів, що знаходяться на окупованих територіях).

Збитки газового сектору України оцінені в суму близько 1,2 мільярда доларів (проти 500 мільйонів доларів на 1 червня), що включає збитки для газорозподільної інфраструктури та газотранспортної системи.

Так, було пошкоджено або зруйновано магістральні газопроводи загальною довжиною 27 км (з них відновлено 15 км) та газопроводи-відведення довжиною близько 20 км (з них відновлено 17 км).

Пошкоджено або зруйновано три компресорні станції (відновлено лише одну). Також відключено 175 газорозподільних пунктів (з них відновлено 92), пошкоджено та відключено 23 газорегуляторні пункти (з них відремонтовано лише чотири).

Збитки ж для паливного сектора, включаючи склади та заправні станції, оцінюються майже в 1,7 мільярда доларів. При цьому втрати для вугільної та гірничодобувної промисловості поки що не оцінені кількісно, оскільки багато шахт перебувають на окупованій території або в зонах бойових дій.

У свою чергу, загальну суму збитків сектору теплопостачання вказано в сумі 1,2 мільярда доларів, проте зазначається, що вона, швидше за все, занижена, враховуючи відсутність достовірної інформації з окупованих районів, в яких, як вважається, централізоване теплопостачання було пошкоджене або знищене. Вказано, що пошкодження отримали 580 теплових котелень та центральних теплових пунктів з 24 тисяч 548, які були в Україні перед війною.

"Більшість інфраструктури централізованого теплопостачання в постраждалих від війни районах пошкоджено без можливості відновлення. Крім того, велика кількість комбінованих теплоелектростанцій зазнала атаки, що поставило під загрозу централізоване в постраждалих містах", - наголошується у звіті.

Загалом пошкодження енергетичної інфраструктури з жовтня, а також втрата Україною доступу до об'єктів на окупованих територіях призвели до перебоїв в енергопостачанні для понад 12 мільйонів людей, порушення інтернет-зв'язку, а також систем водопостачання та опалення в умовах морозів.

Згідно з оцінками, заснованими на даних "Укренерго", середньому українському домогосподарству довелося витримати сукупно п'ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, тобто близько половини всього часу.

"Зумовлені цим перебої в газопостачанні та мережах централізованого теплопостачання, а також в електропостачанні також суттєво вплинули на доставку води у великі міста, а також вплинули на телекомунікаційний та банківський сектор, зокрема на обробку платежів. Атаки також негативно вплинули на оперативну життєздатність країни і призвели до економічної стагнації", - зазначають у ПРООН та СБ.

Нагадаємо також, що на початку березня статистику щодо російських авіаударів щодо об'єктів української енергетичної інфраструктури озвучили в Офісі генерального прокурора. Як заявляв Андрій Костін, за перший рік війни було завдано 255 ударів по 112 об'єктах енергетики.